Braunau am Inn - Aus Eifersucht soll ein 35-jähriger Österreicher seine Ehefrau in Braunau am Inn erstochen haben. Der Mann zeige sich geständig, teilte die österreichische Polizei mit. Die Beamten stellten im Wohnhaus des Ehepaares zwei blutverschmierte Messer sicher. Mit dem einen Messer soll der Mann auf seine 44 Jahre alte Frau eingestochen, mit dem zweiten sich selbst in Suizidabsicht Schnittverletzungen zugefügt haben.