Kriminalität: 35-Jähriger beißt Polizisten bei Ingewahrsamnahme

Arnstadt (dpa/th) - Ein 35-Jähriger hat bei einer Ingewahrsamnahme in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Polizisten in die Hand gebissen. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Freitagmittag wiederholt seiner ehemaligen Lebensgefährtin nachgestellt. Als er sich an ihrem Auto zu schaffen machte, um sie am Wegfahren zu hindern, erteilte die Polizei einen Platzverweis. Der 35-Jährige soll gegen diesen wiederholt verstoßen haben, sodass die Ingewahrsamnahme erfolgte. Dabei kam es zu dem Biss. Der Beamte verletzte sich laut Polizei leicht.