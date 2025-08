Kriminalität: 32 Leichen in Massengrab in Mexiko entdeckt

Irapuato - Ermittler haben in einem Massengrab in Zentralmexiko 32 Leichen entdeckt. 15 Tote seien bereits identifiziert worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Guanajuato mit. Einem Bericht der Zeitung "Milenio" zufolge handelt es sich um den größten Leichenfund in Guanajuato seit fünf Jahren. Die Toten wurden auf einem Grundstück in der Ortschaft La Calera nahe der Stadt Irapuato gefunden. Der Hintergrund war zunächst unklar.