Erst als eine Zeugin hinzukam, ließen die Angreifer den Angaben nach von dem am Boden liegenden Mann ab und flohen. Sie wurden wenig später von der Polizei festgenommen. Der 31-Jährige musste mit schweren Verletzungen am Oberkörper und am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.