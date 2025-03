Kriminalität: 31-Jähriger greift Kontrahenten mit Glas an

München (dpa/lby) - Ein 30-Jähriger soll einen anderen Mann mit einem Getränkeglas angegriffen haben. Der Tatverdächtige wurde wegen versuchten Totschlags angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer sollen in der Nacht zum Sonntag in einer Bar im Münchner Stadtteil Neuperlach gestritten haben. Die Ursache dafür sei unklar. Dabei soll der 30-Jährige mit einem Glas auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Der 31-Jährige erlitt Wunden am Hals und musste im Krankenhaus behandelt werden.