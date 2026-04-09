Surberg (dpa/lby) - Rund 2,4 Kilogramm Kokain sind bei einer Kontrolle in einem Zug in Surberg (Landkreis Traunstein) von der Polizei beschlagnahmt worden. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Drogenschmuggler sitze nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Er steht insbesondere unter Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt eingeführt zu haben. Jetzt ermittele die Kriminalpolizei gegen ihn.