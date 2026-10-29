Kriminalität: 28-Jähriger überfällt Senior und attackiert Polizei

Gemeinsam mit einem Zeugen machte der Senior die Polizei auf den Dieb aufmerksam, die den Mann daraufhin kontrollierte. Dabei stieß der 28-Jährige einem Beamten den Angaben zufolge den Ellenbogen ins Gesicht. Die Polizei brachte den Mann schließlich zu Boden und fesselte ihn. Gegen ihn wird nun wegen schweren räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Sein Mobiltelefon bekam der beklaute Senior indes nicht zurück. Von ihm fehlt den Angaben nach jede Spur.