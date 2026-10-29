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Kriminalität 28-Jähriger überfällt Senior und attackiert Polizei

Nach dem Raub seines Mobiltelefons verfolgt ein Senior den Täter und fordert es zurück. Der 28-Jährige droht mit einem Messer – und greift später auch einen Polizisten an.

Kriminalität: 28-Jähriger überfällt Senior und attackiert Polizei
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Als die Polizei einen mutmaßlichen Handydieb in Erfurt kontrollieren will, attackiert der 28-Jährige einen Beamten. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Beim Fotografieren von Sehenswürdigkeiten in der Erfurter Altstadt wurde ein 67-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Nach Polizeiangaben wurde er am Mittwoch zunächst von einem 28-Jährigen in ein Gespräch verwickelt. Dann stieß ihn der Täter schließlich von hinten zu Boden und raubte ihm sein Mobiltelefon. Als das Raubopfer den Täter verfolgte und sein Telefon zurückforderte, drohte dieser mit einem Messer.

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Gemeinsam mit einem Zeugen machte der Senior die Polizei auf den Dieb aufmerksam, die den Mann daraufhin kontrollierte. Dabei stieß der 28-Jährige einem Beamten den Angaben zufolge den Ellenbogen ins Gesicht. Die Polizei brachte den Mann schließlich zu Boden und fesselte ihn. Gegen ihn wird nun wegen schweren räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Sein Mobiltelefon bekam der beklaute Senior indes nicht zurück. Von ihm fehlt den Angaben nach jede Spur.