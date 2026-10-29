Erfurt (dpa/th) - Beim Fotografieren von Sehenswürdigkeiten in der Erfurter Altstadt wurde ein 67-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Nach Polizeiangaben wurde er am Mittwoch zunächst von einem 28-Jährigen in ein Gespräch verwickelt. Dann stieß ihn der Täter schließlich von hinten zu Boden und raubte ihm sein Mobiltelefon. Als das Raubopfer den Täter verfolgte und sein Telefon zurückforderte, drohte dieser mit einem Messer.
Kriminalität 28-Jähriger überfällt Senior und attackiert Polizei
dpa 29.10.2026 - 08:16 Uhr