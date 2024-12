Lohr am Main (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger aus Unterfranken steht im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben. Der Mann hatte zunächst selbst den Rettungsdienst verständigt und angegeben, die 60-Jährige tot in ihrer Wohnung in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gefunden zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.