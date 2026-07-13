Zwickau (dpa/sn) - Unbekannte haben in Zwickau 13 Autos beschädigt und so einen Schaden von etwa 26.000 Euro verursacht. Bei allen Autos wurde der Lack zerkratzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach Zeugenaussagen liege der Tatzeitraum zwischen 18.30 Uhr am Sonntag und 0.45 Uhr am Morgen. Demnach parkten die Fahrzeuge in der Max-Pechstein-Straße im Norden der Stadt. Den Angaben zufolge liefen die Täter vermutlich die Straße entlang und zerkratzten die Fahrzeuge wahllos. Nun ermittelt die Polizei.