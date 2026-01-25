Kriminalität: 26-Jähriger bei Münchner Einkaufspassage niedergestochen

München (dpa/lby) - Ein 26-Jähriger ist bei einer Münchner Einkaufspassage von einer Gruppe Männer angegriffen und niedergestochen worden. Zuvor soll es zwischen dem Mann und der rund fünfköpfigen Gruppe zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Als die Beamten am Samstag an dem Tatort ankamen, fanden sie den 26-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus.