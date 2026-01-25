 
Kriminalität 26-Jähriger bei Münchner Einkaufspassage niedergestochen

In einer Einkaufspassage kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Als die Polizei ankommt, finden sie einen Mann mit Stichverletzungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Ein 26-Jähriger ist bei einer Münchner Einkaufspassage von einer Gruppe Männer angegriffen und niedergestochen worden. Zuvor soll es zwischen dem Mann und der rund fünfköpfigen Gruppe zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Als die Beamten am Samstag an dem Tatort ankamen, fanden sie den 26-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. 

Die Täter sollen bei dem Vorfall ein oder mehrere Messer eingesetzt haben. Nach der Tat flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Sie konnten zunächst nicht von den Beamten gefunden werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.