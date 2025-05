Kriminalität: 250.000 Euro aus Transporter gestohlen: Geldboten gestehen

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft waren die beiden Hauptangeklagten - damals 40 und 44 Jahre alt - bei einer Sicherheitsfirma in Würzburg beschäftigt. Am Tattag im September 2023 sollten sie im Stadtgebiet mit einem Geldtransporter Bargeld vor allem an Banken und Geschäften liefern. Mit dabei hatten sie dienstbedingt je eine schussbereite Waffe - daher lautete das Urteil auf bewaffneten Diebstahl.