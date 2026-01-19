Kriminalität: 24-Jähriger greift in Klinik nach Dienstwaffe von Polizisten

München (dpa/lby) - Ein Mann hat in München versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Dem 24-Jährigen sollte in einem Krankenhaus für einen Alkohol- und Drogentest Blut abgenommen werden, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei hieß. Er habe die Dienstwaffe berührt, sie aber nicht aus dem Holster ziehen können. In der Klinik sei der Mann wegen der Untersuchungen und Maßnahmen nicht dauerhaft mit Handschellen gefesselt gewesen, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. Bereits bei seiner Festnahme und auf dem Weg zur Klink habe er sich gewehrt.