Der Mann soll am 1. Dezember einen Polizisten so schwer gewürgt haben, dass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die Polizei war damals gegen 0.30 Uhr über eine Auseinandersetzung an einer Haltestelle mit rund 50 Beteiligten informiert worden. Diese waren demnach in einem Shuttlebus von einer Hochzeitsfeier auf dem Heimweg.