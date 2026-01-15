Kriminalität: 22-Jähriger feuert Schuss in Supermarkt ab und fordert Geld

Unterhaching (dpa/lby) - Mit einer Schusswaffe hat ein junger Mann ein Supermarkt in Unterhaching (Landkreis München) ausgeraubt. Der 22-Jährige schoss mindestens einmal in die Luft und bedrohte eine Kassiererin, um Geld zu erbeuten, wie die Polizei mitteilte. Neben den Einnahmen aus mehreren Kassen forderte er auch Bares aus dem Tresor. Die 50-jährige Kassiererin gab ihm das Geld aus ihrer Kasse. Danach floh der 22-Jährige - ohne weitere Beute - aus dem Laden. Zum Zeitpunkt des Überfalls, am Mittwoch kurz vor Ladenschluss, sollen auch noch mehrere Kunden in dem Supermarkt gewesen sein.