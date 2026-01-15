 
Kriminalität 22-Jähriger feuert Schuss in Supermarkt ab und fordert Geld

Mit einer Schusswaffe bedroht ein junger Mann eine Kassiererin in einem Supermarkt. Er fordert Geld aus den Kassen und aus dem Tresor. Auch Kunden sind in dem Geschäft.

Kriminalität: 22-Jähriger feuert Schuss in Supermarkt ab und fordert Geld
Die Polizei nimmt den Verdächtigen noch in der Nähe des Supermarktes fest. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Unterhaching (dpa/lby) - Mit einer Schusswaffe hat ein junger Mann ein Supermarkt in Unterhaching (Landkreis München) ausgeraubt. Der 22-Jährige schoss mindestens einmal in die Luft und bedrohte eine Kassiererin, um Geld zu erbeuten, wie die Polizei mitteilte. Neben den Einnahmen aus mehreren Kassen forderte er auch Bares aus dem Tresor. Die 50-jährige Kassiererin gab ihm das Geld aus ihrer Kasse. Danach floh der 22-Jährige - ohne weitere Beute - aus dem Laden. Zum Zeitpunkt des Überfalls, am Mittwoch kurz vor Ladenschluss, sollen auch noch mehrere Kunden in dem Supermarkt gewesen sein.

In der Nähe nahmen Polizisten den Mann fest. Die Beamten fanden bei dem Verdächtigen die Tatwaffe, zwei Magazine gefüllt mit Schreckschussmunition und die Beute. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt, stand aber unter Schock. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.