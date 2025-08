Immer wieder gelingt es den Ermittlern jedoch, Täter ausfindig zu machen. So wurden Mitte Juli in den Niederlanden zwei Männer festgenommen, die an der Sprengung eines Geldautomaten in Kirchdorf an der Amper im Landkreis Freising beteiligt gewesen sein sollen. Bei der Tat in diesem Januar erbeuteten die Täter einen fünfstelligen Geldbetrag und sorgten für einen Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Ermittler prüfen, ob die Männer auch für weitere ähnliche Taten verantwortlich sind.