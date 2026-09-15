Kassel (dpa/lhe) - Ein 20-Jähriger ohne Fahrschein hat einen Kontrolleur in einer Straßenbahn in Kassel angegriffen und ihm in den Genitalbereich getreten. Bei dem Vorfall am Montag sei das 61 Jahre alte Opfer leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der junge Mann zuvor durch sein Verhalten aufgefallen. Er soll sich auf einen Sitzplatz gestellt haben, mutmaßlich um schneller fliehen zu können, wie die Polizei ergänzte. Von dort aus trat er dem Kontrolleur zwischen die Beine. Der 20-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens ermittelt.