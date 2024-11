Demnach stellten die Beamten in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) die explosive Fracht sicher und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. In neun weiteren Fällen hätten die Beamten am Samstag weitere 18 Kilogramm an Feuerwerkskörpern beschlagnahmt.