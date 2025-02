Igensdorf (dpa/lby) - Ein 18-Jähriger hat in Oberfranken auf seinen Vater mit einem Schlagstock eingeschlagen und zwei Polizisten leicht verletzt. Nach ersten Untersuchungen erlitt der Vater einen Rippenbruch, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach brach am Montag aus zunächst unbekannter Ursache ein Streit zwischen den Eltern und dem 18-Jährigen im Haus der drei in Igensdorf (Landkreis Forchheim) aus.