München (dpa/lby) - Zollbeamte haben eine 22-Jährige in München mit 85 Stangen Zigaretten im Gepäck erwischt. Die Reisende, die aus der Türkei kam, hatte am Flughafen den Ausgang für anmeldefreie Waren passiert und wollte ihre Fracht offensichtlich ins Land schmuggeln. Am Samstag wurde sie bei einer Kontrolle erwischt, wie das Hauptzollamt München mitteilte. Die 17.000 Zigaretten waren in zwei Reisekoffern deponiert und wurden sichergestellt. Nach Zollangaben hätte die Frau nur eine Stange Zigaretten anmeldefrei einführen dürfen.