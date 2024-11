Gera (dpa/th) - Ein 17-Jähriger hat in Gera nach Polizei-Angaben einer Frau ins Gesicht geschlagen und ihr Handy gestohlen. Die Frau saß in der Nacht zum Samstag an einer Bushaltestelle, als der Jugendliche sie unvermittelt angriff, wie es hieß. Ein Begleiter des 17-Jährigen attackierte demnach die 40-Jährige ebenfalls, als sie um Hilfe rufen wollte.