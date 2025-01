Schmölln (dpa/th) - Eine 15-Jährige ist in Schmölln (Landkreis Altenburger Land) bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers schwer verletzt worden. Die Jugendliche fiel bei der Detonation in der Silvesternacht in Ohnmacht und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, die operiert werden mussten, wie die Polizei Gera am Freitag mitteilte.