Kriminalität: 15-facher Mordversuch? Krankenpfleger vor Gericht

Etiketten ausgetauscht

Der Anklage nach löste der Angeklagte die Etiketten der Morphin- und Piritramid-Ampullen ab und klebte sie auf die Ampullen mit Adrenalin und Naloxon, deren Etiketten er entfernt hatte. Die manipulierten Fläschchen stellte er den Ermittlungen nach in den Betäubungsmittelschrank. Dem Pfleger sei bewusst gewesen, dass eine fälschliche Gabe von Adrenalin an Patienten akut lebensbedrohliche Situationen hervorrufen könnten. Er habe auch keinen Einfluss mehr darauf gehabt, welchen Patienten das Medikament möglicherweise verabreicht werden würde. Dies alles habe er in Kauf genommen, so die Anklagebehörde.