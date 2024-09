Schnaittenbach (dpa/lby) - Ein Dieb hat in der Oberpfalz rund 120 lebende Schlachtkarpfen an einem Weiher gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 56-Jähriger am Donnerstag das Wasser seiner beiden Fischweiher bei Schnaittenbach (Kreis Amberg-Sulzbach) abgelassen. Demnach habe er etwa 160 Schlachtkarpfen zwischengelagert, die am Freitag von einem Händler abgeholt werden sollten.