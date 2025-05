Kempten - Einem 31-Jährigen sind in Schwaben 10.000 Euro Bargeld von drei Unbekannten gestohlen worden. Der 31-jährige Geschäftsmann erhielt das Geld am Sonntagabend von einem Geschäftspartner aus Nordrhein-Westfalen in einer Bar in Kempten, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Geschäftspartner an dem Überfall der Unbekannten beteiligt sein könnte.