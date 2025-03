Ein Abend, drei Stimmen, viele Geschichten: Die Kriminacht in der Meininger Stadtbibliothek versprach Spannung, Atmosphäre und literarische Vielfalt. Zwischen tiefgründiger Gesellschaftskritik, lakonischem Humor und messerscharfer Sprache boten die Autoren Einblicke in ihre Werke – und in ihre eigene Welt. Die Stimmung im Saal war erwartungsvoll, beinahe elektrisch. Die Besucher, eine Mischung aus Krimifans, Literaturinteressierten und Neugierigen, hatten sich gespannt versammelt. Man flüsterte, spekulierte über die kommenden Lesungen und wartete darauf, von den Worten der Autoren in düstere Geschichten gezogen zu werden.