Zwei Kriminalromane, bei deren Handlung es einem kalt den Rücken herunterläuft – und dann eine freundliche Stimme am Telefon? Wer ist diese Frau, die die deutsche Krimiszene aufmischt? Die ehemalige Meiningerin Sybille Ruge hat sich in der Literaturlandschaft etabliert. In Meiningen geboren, lebt sie heute in Zürich und arbeitet in Frankfurt am Main. Ihr Stil verbindet Theatererfahrung mit einem kritischen Blick auf gesellschaftliche Missstände.