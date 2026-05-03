In Schmiedefeld werden drei Leichen entdeckt, die Hand in Hand 30 Jahre lang unter der Erde lagen. Dass die drei Personen nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, ist schnell klar. Doch wer sind sie? Wer ist ihr Mörder? Um Antworten auf so viele Fragen zu finden, kommt in diesem besonderen Fall das Ermittlerteam der Operativen Fallanalyse (OFA) ins Spiel, das nicht nur in der Vergangenheit zu recherchieren hat, sondern auch in der Gegenwart.