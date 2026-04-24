Kriegswirtschaft: Russland droht andauernde Wirtschaftsflaute

Zugleich hat der Staat, um den Krieg zu finanzieren, sich nicht nur in gewaltige Schulden gestürzt, sondern auch Unternehmer und einfache Bürger zur Kasse gebeten. Gleich eine Reihe von neuen Steuern, darunter höhere Gewinn- und Mehrwertsteuer sind seit Jahresbeginn fällig.

Die Inflation liegt offiziell bei etwas mehr als fünf Prozent - aber die Russen spüren im Alltag deutlich, dass sie weniger in der Tasche haben, weil sich gerade Produkte des täglichen Bedarfs überproportional verteuert haben.

Und nun werden weitere Nebenwirkungen des Kriegs sichtbar: Die Ukraine hat es geschafft, den Krieg in das Land des Aggressors zurückzubringen. Die zahlreichen Drohnenangriffe auf die Ölindustrie verursachen gewaltige Schäden. Beizukommen ist den Drohnen nicht. Die ständige Abschaltung des Internets hat eher noch weitere Probleme hervorgerufen - gerade für Wirtschaftszweige, die schon stark digitalisiert waren.

Trump als Helfer in der Not

Kurzfristig hat zumindest der von US-Präsident Donald Trump initiierte Iran-Krieg Russland Erleichterung verschafft. Im April haben sich die Einnahmen für den Haushalt aus der wichtigsten Ölsteuer mehr als verdoppelt und werden sich voraussichtlich umgerechnet auf fast 8 Milliarden Euro belaufen.

Die hohen Preise für Öl, Gas und auch Düngemittel verschaffen dem russischen Finanzminister eine kurze Atempause. Das erste Quartal endete noch mit einem Rekorddefizit von umgerechnet gut 50 Milliarden Euro für den russischen Haushalt. Damit ist das Minus in den ersten drei Monaten um 21 Prozent höher als für das Gesamtjahr geplant. Die hohen Ölpreise dürften helfen, das Defizit in den nächsten Monaten etwas freundlicher zu gestalten.

Für das Wirtschaftswachstum wird der Ölpreisschock nach Einschätzung mehrerer, von der Tageszeitung "Kommersant" befragten Experten aber wenig Auswirkungen haben. Der dadurch erstarkende Rubel sowie die weiterhin hohen Kreditkosten und daraus folgende geringe Investitionen verhinderten, dass die russische Wirtschaft wieder deutlich an Fahrt gewinne, warnen sie.