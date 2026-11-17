Höcke wirft Kritikern vor, den Zusammenhang zu ignorieren

Angesichts der Kritik und mehrerer Medienberichte nahm Höcke selbst Stellung und nannte die Äußerung eine "sprachliche Ungenauigkeit": "Natürlich möchte ich nicht deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens ausschließen", erklärte er am Montag auf X und warf seinen Kritikern vor, den Zusammenhang seiner Rede zu ignorieren. Höcke ist in dem umstrittenen Video seiner Rede auch zu hören mit dem Satz: "Wir erinnern unserer deutschen Toten, was denn sonst? Ohne die anderen Toten zu vergessen. Natürlich nicht."