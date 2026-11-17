Heiligenstadt/Weimar - Mit Aussagen anlässlich des Gedenkens zum Volkstrauertag hat Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzender Björn Höcke für Empörung gesorgt. Er wolle "zuvorderst an das Leid meiner Landsleute" erinnern, sagte Höcke bei einer Rede vor dem Kriegerdenkmal im Kurpark Heiligenstadt im thüringischen Landkreis Eichsfeld, die er auf Instagram veröffentlicht hat. "Weil dieser Volkstrauertag ein deutscher Volkstrauertag ist, kein französischer, kein englischer, kein russischer, kein jüdischer Volkstrauertag, sondern ein deutscher Volkstrauertag", so der AfD-Politiker weiter.