Die Resonanz auf die Ankündigung des Stadt- und Kreisarchivs war groß. Die Plätze in der „Neuen Hütte“ reichten gerade so aus, was zeigt, dass der Anlass, auch wenn er über 80 Jahre her ist, auch heute noch viele interessiert. Es geht um die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und die ersten Tage der Besatzungszeit der Amerikaner in Schmalkalden. Familie Natorp die damals in der Krummen Hohle 8 lebt, schreibt vom 4. bis 30. April Tagebuch. Zur Einordnung: Der Krieg endet offiziell erst mit der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde am 8. Mai in Berlin.