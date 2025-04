Aus Tagebüchern und Erinnerungen von Augenzeugen erfährt man heute noch die unterschiedlichsten Erlebnisse aus der Folgezeit der Besetzung unseres Gebietes. Augenzeugen berichteten, dass beim Durchmarsch in der Lauter die Amerikaner mit einem Jeep voran beiderseitig durch Soldaten mit geladener MP die Häuserreihen absicherten. Theo Weiß aus Goldlauter, damals noch ein kleiner Junge, kann sich aber noch an eine Begebenheit erinnern. Er saß mit Freunden auf dem Türstein. Als die ersten schwarzen Amis durch den Ort fuhren, warfen sie ihnen Schokoladentafeln zu. Es waren aber erst nur Jeeps und Mannschaftswagen. Laut Informationen von Lothar Günther folgten dem aber Panzer, die auch den Beschuss der Häuser an der Autobrücke vornahmen.