Am Donnerstag, den 12. April 1945 besetzten Verbände des XII. Corps der von General George S. Patton kommandierten 3. US-Armee Sonneberg. Am Tag zuvor hatten sie an zwei Stellen das Sonneberger Land erreicht: bei Bachfeld im Westen und bei Mupperg im Südwesten. Als am Nachmittag des 12. April Teile des 101. Infanterie-Regiments der 26. US-Infanteriedivision in Sonneberg einzogen, hatte die Stadt dramatische Stunden hinter sich. Seit dem Bombenangriff vom 14. Februar und den Angriffen auf den Hauptbahnhof und die Umgebung vom 10. und 11. April mit Todesopfern war die Angst der ständige Begleiter der Sonneberger gewesen. Am 11. April wurde die untere Stadt evakuiert. In der Nacht zum 12. schlugen amerikanische Artilleriegeschosse vor allem in der heutigen Beethoven- und Rathenaustraße sowie am Schönberg ein. In einer Gartenhütte unterhalb der Unionsgrotte starb Frau Ruck. Der Standortkommandant hatte abends das Woolworth-Gebäude in Brand setzen, es aber nicht sprengen lassen. Es wurde allerdings von der Artillerie getroffen. Eine Sprengung des Luftwaffenbekleidungsamtes konnten mutige Offiziere verhindern.