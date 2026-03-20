Kriege und Konflikte: Bundeswehr fordert mehr Befugnisse für Cyber-Einsätze

Erfurt - Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, hat eine Anpassung der Rechtsgrundlagen für den Einsatz der Streitkräfte gefordert. Vor allem für den Einsatz im Cyberraum brauche die Bundeswehr erweiterte Befugnisse, sagte Freuding in Erfurt während eines Vortrages. "Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben bei den Veränderungen, die wir schon alle angestoßen haben", sagte Freuding. Es sei wichtig, der Bundeswehr die Möglichkeit zu geben, im digitalen Raum auch unterhalb der Schwelle eines klassischen Angriffs durch einen Staat zu agieren.