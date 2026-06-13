Krieg in Nahost Warum ein Deal zwischen dem Iran und den USA so schwer ist

Was ist mit den Kriegszielen der USA und Israels?

Am 28. Februar begannen die USA und Israel mit ihren Angriffen auf den Iran, seit gut zwei Monaten gilt die äußerst fragile und schon mehrmals gebrochene Waffenruhe. Erklärtes Kriegsziel war es, den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln.

Die USA und Israel pochen darauf, dass das hochangereicherte Uran aus dem Iran entfernt wird. Teheran hat den Forderungen offiziell bislang nicht zugestimmt. Für Trump dürfte es allerdings schwierig werden, seiner unter deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten leidenden Wählerschaft den äußerst kostspieligen Krieg als Erfolg zu präsentieren, sollte das potenziell für Atomwaffen verwendbare Material im Iran bleiben.

Israels Regierung ist zudem weiterhin sehr interessiert daran, die iranische Führung zu stürzen. Zu Beginn des Kriegs hatte auch Trump die iranische Bevölkerung ermutigt, sich ihrer Regierung zu entledigen. Später äußerte er sich dann nicht mehr dazu. Trump wurde daraufhin vorgeworfen, Gegner des Machtapparats nach vollmundigen Ankündigungen im Stich gelassen zu haben.

In Israel heißt es, für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei ein Machtwechsel in Teheran weitaus wichtiger als für die US-Regierung. Bei ihren Angriffen töteten beide Länder zwar zahlreiche hochrangige Politiker und Militärvertreter, allen voran den obersten iranischen Führer, Ajatollah Ali Chamenei. Doch das System besteht weiter und der Machtapparat scheint momentan ausreichend gefestigt, um den Krieg noch weiter auszusitzen.

Was erhofft sich der Iran von den Verhandlungen?

Gegen den Iran wurden im Laufe der Jahre umfangreiche Sanktionen verhängt, die zu einer tiefen Wirtschaftskrise im Land beigetragen haben. Als maßgebliche Gründe für die Sanktionen wurden das umstrittene Atomprogramm, Menschenrechtsverletzungen und die iranische Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine angeführt. Über Jahre pochte das Land in Atom-Verhandlungen mit dem Westen vergeblich auf die Aufhebung der Restriktionen.

Aufgrund der aktuellen Krise, die längst globale Effekte hat und Trump vor den wichtigen Zwischenwahlen im November innenpolitisch stark unter Druck setzt, wähnt sich die iranische Führung mit der Straße von Hormus als Faustpfand in einer günstigen Verhandlungsposition. Eine Freigabe eingefrorener Vermögenswerte im Ausland und die Aufhebung von Sanktionen könnte der Iran als Erfolg gegenüber dem Verhandlungsstand vor dem Krieg verbuchen. Die eingefrorenen Vermögenswerte und Einnahmen aus dem iranischen Energiegeschäft könnten bei Freigabe in den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg fließen – oder in die Produktion weiterer Waffen, wie Kritiker warnen.

Schätzungen über die Höhe der im Ausland festgesetzten Geldsummen gehen auseinander. Vor einigen Jahren seien es noch etwa 100 Milliarden US-Dollar gewesen, mittlerweile gehe man eher von 90 bis 140 Milliarden aus, sagt Sanktionsexperte Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Der Iran selbst forderte zuletzt die Freigabe von Vermögen im Wert von 24 Milliarden US-Dollar. In US-Medienberichten hieß es wiederum, Trumps Regierung wolle verbündeten Golfstaaten iranisches Geld zur Verfügung stellen, um dortige Kriegsschäden zu beheben.

Auch eine Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon hat Teheran zur Priorität gemacht. Eigentlich ist solch eine Waffenruhe aus Sicht des Irans und nach Darstellung des Vermittlerstaats Pakistan bereits Teil der zwischen den USA und dem Iran vereinbarten Feuerpause, die seit April gilt. Israel und die Hisbollah griffen sich danach aber weiter an. Wie eine Überwachung der Waffenruhe im Libanon im Rahmenabkommen festgehalten werden könnte, ist unklar.