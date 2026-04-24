Was will Libanons Regierung und was will die Hisbollah?

Der libanesische Präsident Joseph Aoun geht so hart gegen die Hisbollah vor wie wohl keiner seiner Vorgänger. Die meisten Teile der Regierung sehen eine Entwaffnung der Hisbollah, die lang wie ein Staat im Staate agierte, heute als beste Chance, um ein Ende von Israels Angriffen zu erreichen. Laut einer Umfrage von 2025 wünschen sich inzwischen etwa 80 Prozent der Libanesen, dass die Miliz die Waffen abgibt. Viele machen sie direkt für die Zerstörung und die humanitäre Krise in dem kleinen Land verantwortlich. "Der Libanon ist fertig mit der Hisbollah", schreibt das Magazin "Foreign Policy".