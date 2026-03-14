Krieg in Nahost Schutzlos in Teheran und Beirut - Im Krieg ohne Bunker

Auch Schutzräume oder Bunker gibt es weder in der Hauptstadt Beirut noch im Rest des Landes. Genauso wenig gibt es eine Metro oder Untergrundanlagen für Schutzsuchende. Zum Teil gibt es Gebäude mit Tiefgaragen.

Viele Menschen bleiben daher ohne Schutz bei Angriffen. In der Küstenstadt Tyrus flüchten Anwohner zum Teil zum Beispiel an den Strand in der Hoffnung dort nicht getroffen zu werden.

Bunker in Wohnhäusern und Einkaufszentren in Israel

In Israel gab es mit bislang 13 Toten vergleichsweise wenige Opfer. Das liegt vor allem an der komplexen israelischen Luftabwehr. Zunächst bestimmen Radare und Satelliten, ob bei einem Raketenangriff etwa Wohngebiete oder wichtige Infrastruktur bedroht sind, in dem Fall kommen die kostenintensiven Verteidigungssysteme zum Einsatz.

Dazu zählt etwa der Iron Dome (Eisenkuppel), der Raketen und Geschosse über kurze Distanz abfängt. Das Abwehrsystem Arrow 3 kann ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören. Dieses System hat sich übrigens auch Deutschland in Israel beschafft. Israel fängt Armeeangaben zufolge einen Großteil der Raketen aus dem Iran und von der libanesischen Hisbollah-Miliz ab. Dennoch sind bereits mehrfach Geschosse auch in Wohnhäuser eingeschlagen.

Im Land gibt es zudem für die Bevölkerung Schutzräume und Bunker etwa in vielen Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden oder unter Einkaufszentren. Die Menschen sind seit Jahrzehnten daran gewöhnt, bei Luftangriffen Schutzräume aufzusuchen.