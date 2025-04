Film basiert auf Gesprächen von Regisseurin und Hassuna

Hassuna ist Protagonistin des Dokumentarfilms "Put Your Soul on Your Hand and Walk", der im Mai in der Cannes-Nebenreihe "Acid" gezeigt werden soll. Der Film von Sepideh Farsi basiert auf Videogesprächen zwischen der iranischen Regisseurin und der Palästinenserin Hassuna. Er soll das Leben und das Leid der Menschen im Gazastreifen im Krieg zeigen.