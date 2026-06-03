Beirut/Tel Aviv - Während laufender Verhandlungen in den USA zum Krieg im Libanon hat die Hisbollah-Miliz mit Vergeltungsangriffen auf die israelischen Metropolen Tel Aviv und Haifa gedroht. Solche Attacken drohten, sollte Israel wieder Beirut und dessen Vororte sowie die Bekaa-Ebene im Libanon angreifen, sagte der Hisbollah-Funktionär Mahmud Komati dem katarischen TV-Sender Al Araby. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Montag mit neuen Angriffen im Raum Beirut gedroht, wenn die mit dem Iran verbündete Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Städte nicht einstelle.