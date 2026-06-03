Israelische Bodentruppen waren vor einigen Tagen im Libanon nördlich des Litani-Flusses vorgedrungen, der im Konflikt als wichtige Trennlinie gilt. Die Truppen führten dort Einsätze gegen "Terror-Infrastruktur" durch, teilte Israels Armee mit. Sie habe nördlich des Flusses bisher mehr als 100 Luftangriffe geflogen und "Hunderte Waffen in Wohnhäusern" entdeckt. Heute griff Israel mit einer Drohne auch ein Fahrzeug auf einer Schnellstraße südlich von Beirut an, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Israels Armee teilte mit, den Vorfall zu prüfen.