Rüstungsexporte für vier Millionen Euro genehmigt

Die Bundesregierung hat deswegen in den vergangenen Jahrzehnten die Lieferung von Waffen und anderen Rüstungsgütern an Israel genehmigt, obwohl es sich um ein Krisengebiet handelt - eine Ausnahme, die derzeit sonst nur für die Ukraine gemacht wird. Auch die neue Bundesregierung hat in den ersten fünf Wochen ihrer Amtszeit Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro an Israel erlaubt, wie das Wirtschaftsministerium gerade erst auf Anfrage der Linksfraktion mitteilte. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025, in dem die rot-grüne Minderheitsregierung Rüstungslieferungen im Wert von 28 Millionen Euro an Israel genehmigt hatte, ist das eher wenig.