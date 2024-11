Fotografin Nan Goldin eröffnet Ausstellung mit Rede über Gaza-Krieg

Begleitet von lautstarken Aktivisten eröffnete die Künstlerin Nan Goldin ihre Ausstellung in Berlin mit einer Rede, in der sie das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg scharf kritisierte. Zudem verurteilte sie mehrmals Deutschlands vermeintliche Haltung in dem Konflikt. "Ich habe beschlossen, diese Ausstellung als Plattform zu nutzen, um meiner moralischen Empörung über den Völkermord in Gaza und im Libanon Ausdruck zu verleihen", hatte Goldin zuvor auf der Bühne gesagt. "Deutschland ist die Heimat der größten palästinensischen Diaspora Europas. Dennoch werden Proteste mit Polizeihunden bekämpft."