Die Deutschen können es am 22. Juni 1940 selbst kaum glauben: In nur sechs Wochen haben sie die stärkste Armee Europas geschlagen und Frankreich besiegt. Der Triumph wird zur fatalen Fehleinschätzung für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Aber bis dahin lebt auch der einfache Wehrmachtssoldat „wie Gott in Frankreich“. Die Geschichte von meinem Großvater, dem Sonneberger Familiensilber und Parallelen in die Gegenwart: