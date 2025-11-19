Charkiw - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind Berichten zufolge mehr als 20 Menschen verletzt worden. Die Attacke habe die Stadt in der Nacht getroffen, mehrere Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst, teilten Bürgermeister Ihor Terechow und die regionale Militärverwaltung laut ukrainischen Medien mit. Ein neunstöckiges Wohnhaus sei nach einem Treffer evakuiert worden.
Krieg in der Ukraine Zahlreiche Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw gemeldet
dpa 19.11.2025 - 01:56 Uhr