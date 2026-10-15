Krieg in der Ukraine Warum Kiew auf Starlink und US-Informationen angewiesen ist

Was sagt Washington zu den Vorwürfen?

Bisher nichts, eine Anfrage beim Weißen Haus blieb am Mittwoch unbeantwortet. Wie SpaceX-Chef Elon Musk auf X mitteilte, liegt die Verantwortung dazu ganz bei der US-Regierung.

Zusätzlich zum Thema Starlink war zuvor der Vorwurf bekanntgeworden, die USA würden weniger Informationen ihrer Geheimdienste mit der Ukraine teilen als üblich. Das wies US-Präsident Donald Trump am Dienstag zurück.

Wie steht es um das Verhältnis zwischen Kiew und Washington?

Die Stimmung zwischen Trump und Selenskyj hatte sich zuletzt dramatisch verschlechtert. Der US-Präsident hatte sogar die Ablösung des ukrainischen Präsidenten gefordert und behauptet, Selenskyj sperre sich gegen ein Friedensabkommen und sei für die hohen Dieselpreise verantwortlich. Der Preis für Diesel wurde aber vor allem durch den Krieg im Iran in die Höhe getrieben.

Was hat sich jetzt politisch geändert und welche Gründe hat das?

Trump drängt vor allem Kiew seit längerem zu schmerzhaften Kompromissen für einen Friedensschluss mit Russland. Vor den Kongresswahlen am 3. November würde Trump gern Erfolge präsentieren, um seiner Republikanischen Partei Rückenwind zu geben.

Vor diesem Hintergrund soll es nach einem Bericht der "New York Times" bei Gesprächen einer ukrainischen Delegation mit US-Vermittlern über Schritte zu einem Kriegsende zu einer indirekten US-Drohung gekommen sein. Demnach hat die US-Seite eine Einstellung ukrainischer Angriffe auf Raffinerien gefordert und in dem Zusammenhang auf die für die ukrainische Armee lebenswichtigen Aufklärungsdaten verwiesen.