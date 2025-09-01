Überraschende Reise Spahn und Miersch überraschend gemeinsam in der Ukraine

Die Hoffnung auf ernsthafte Verhandlungen ist in den vergangenen zwei Wochen seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aber wieder geschwunden. Der in Aussicht gestellte Gipfel zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist nicht zustande gekommen. Eine Reaktion der Europäer darauf wird für die nächsten Tage erwartet. Wie Trump mit der Situation umgehen wird, ist noch offen.

Spahn will den Besuch auch als Signal an Putin verstanden wissen. "Es ist Putin, der Krieg will, der keinen Frieden will", sagte er auf der Fahrt nach Kiew. Wenn er nicht an den Verhandlungstisch kommen wolle, sei Deutschland bereit, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen.

Weiter massive Angriffe Russlands auch auf Kiew

Die Luftangriffe auf die Ukraine haben nach dem Russland-USA-Gipfel in Alaska wieder zugenommen - auch auf die Hauptstadt Kiew. Am Donnerstag wurde ein Wohnhaus am östlichen Stadtrand durch eine Rakete stark zerstört - mehr als 20 Menschen kamen ums Leben. Zudem schlugen zwei Marschflugkörper in einem Haus in der Innenstadt ein. Infolge der Explosionen wurden die nahe gelegenen Gebäude der Vertretung der Europäischen Union und des britischen Kulturinstituts British Council in Mitleidenschaft gezogen.