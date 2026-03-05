Krieg in der Ukraine: Selenskyj kündigt weitere Gefangenenaustausche an

Mit der Aussage, dass sich die Ukraine in den nächsten Monaten auf den nächsten harten Winter vorbereiten müsse, deutete Selenskyj in seiner Videobotschaft zumindest die Skepsis Kiews auf eine baldige diplomatische Lösung im Konflikt an. Russland, dass seit mehr als vier Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat in diesem Winter die Energieinfrastruktur des Nachbarlands besonders schwer zerstört. Viele Ukraine litten wegen der ausfallenden Strom- und Wärmeversorgung daher extrem unter der Dunkelheit und Kälte.