Krieg in der Ukraine Russische Luftangriffe: "Kiew lebt mit Tränen in den Augen"

"Bei uns ist jeden Abend Disco"

Nur eine Minderheit kann in der Dreimillionenstadt Schutz in der U-Bahn, den Tiefgaragen oder einem der wenigen vorhandenen Schutzräume suchen. Die meisten bleiben in den eigenen vier Wänden, wie Inna. "Bei uns ist fast jeden Abend Disco", sagt die Friseurin aus dem Stadtteil Darnyzja der Deutschen Presseagentur. "Ich liege bei offenem Fenster im Bett und schaue, wie eine Salve nach der anderen in die Luft steigt", schildert sie die Nächte im Osten der Stadt. In einen Schutzraum oder die Metro will sie nicht gehen. Ihr Mann sitzt zur gleichen Zeit im Korridor, um wenigstens durch zwei Wände geschützt zu sein.

"Das ist wie eine Lotterie", sagt sie über Einschläge in Wohnhäusern redend. "Diese touristische Ausrüstung, wie Matten habe ich nicht und zum Schlafen kommst du in der Metro auch nicht", sagt die blonde Endfünfzigerin. Für sie ist es besser, in der eigenen Wohnung zu sein. "Zumal wir am nächsten Tag zur Arbeit müssen, die hat ja noch keiner abgeschafft."

Verlassen der Stadt würde sich wie Verrat anfühlen

Auch Natalija zieht die eigene Wohnung vor. "Wir mummeln uns in Decken im Flur ein und warten ab", sagt die Kioskverkäuferin, die nah der oft attackierten Raketenfabrik "Artem" im Stadtteil Lukjaniwka westlich des Zentrums wohnt. Bei einem der jüngsten Angriffe sei sie zwar kurz mit ihrer Tochter in einen Schutzraum gegangen. "Ich bin aber wegen der Katzen zurück in die Wohnung. Die Katzen sind für einen wie Kinder, ich kann sie nicht allein lassen", erklärt sie.

Die Stadt zu verlassen, kommt für sie schon wegen ihrer zwei Söhne an der Front nicht infrage. "Kiew lebt gerade mit Tränen in den Augen", sagt sie mit Blick auf die Opfer an der Front und in der Stadt selbst und bereitet Kaffee für den nächsten Kunden.

In der Bilanz der ukrainischen Flugabwehr ist später von einem Angriff mit über 300 Drohnen und acht Marschflugkörpern zu lesen. Fünf Einschläge von Raketen und 21 von Drohnen vor allem in Kiew. Mehrere Häuser sind teils komplett zerstört und es gibt mindestens 31 Tote und über 150 Verletzte zu beklagen. Dennoch spielt am Abend der Gitarrist am Goldenen Tor wie jeden Tag für die zahlreichen Flanierenden die in Sowjetzeiten komponierte Stadthymne: "Wie könnte man dich nicht lieben, mein Kiew".