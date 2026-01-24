Die Lage im Überblick: Ukrainer und Russen setzen Gespräche über Kriegsende fort

Der ukrainischen Delegation gehören neben Umjerow auch Präsidialkanzleichef Kyrylo Budanow, der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, sowie Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja an. Die Ukrainer wollen auch Zusagen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes, das besonders durch die täglichen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur kaum noch Reserven hat.

Russland will Ende der Sanktionen und Handel mit USA

Auf US-Seite führen der Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner die Gespräche. Nach Kremlangaben will auch Putins Beauftragte Kirill Dmitrijew weiter mit Witkoff verhandeln, um nach einem möglichen Friedensabkommen die von Sanktionen gelähmten Handelsbeziehungen zwischen Russland und den USA zu intensivieren.

Nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass, die sich auf Verhandlungskreise berief, geht es in Abu Dhabi auch um Pufferzonen bei einem Ende der Kampfhandlungen und darum, wie die Einhaltung einer Waffenruhe überwacht werden kann. Der Kreml hatte Sicherheitsfragen als das wichtigste Thema der Gespräche bezeichnet.

Trumps Regierung drängt Russland und die Ukraine seit Monaten zu einem Ende des Krieges - bisher ohne erkennbaren Erfolg.