Krieg in der Ukraine Putin und Selenskyj: Was spricht gegen ein rasches Treffen?

Andererseits wird der russische Vormarsch mit hohen Verlusten erkauft. Auch die russischen Mobilisierungszahlen sinken. Im Schwarzen Meer hält die Ukraine die russische Flotte in Schach. Die zunehmenden Drohnentreffer der Ukraine auf Raffinerien, Energieanlagen oder Bahnstrecken im russischen Hinterland sind für Putin ein Ärgernis.

Was sagt der Kreml zu einem möglichen Treffen?

Eine Begegnung mit Selenskyj wird nicht direkt abgelehnt, aber auf eine möglichst lange Bank geschoben. Moskau sei für jedes Gesprächsformat offen, sagte Außenminister Sergej Lawrow. "Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden."

Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln. Erst dann treten die Staatschefs selbst auf den Plan und unterzeichnen die vorverhandelte Abmachung. Bei den seit Mai laufenden bilateralen Verhandlungsrunden zwischen Kiew und Moskau gab es bisher wenig Fortschritte. Vereinbart wurden mehrere Gefangenenaustausche. Bei den Bedingungen für eine Waffenruhe oder gar einen endgültigen Frieden liegen aber beide Seiten weit auseinander.

Zwischen Trump und Putin sei besprochen worden, dass die bisherigen direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew auf höherer Ebene geführt werden sollen als bisher, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow. Aber auch er sprach nicht von einem Treffen der Präsidenten.

Gibt es also gar keine Chance auf eine direkte Begegnung?

Die Aufforderung zu einem Treffen kam immerhin von Trump, mit dem Putin es sich nicht verderben möchte. Der Kremlchef will mit den USA weiter über strategische Fragen sprechen - das könnte sein Kalkül beeinflussen.

Aber überall sind die Erwartungen gering. "Ich kann mir kaum vorstellen, dass Selenskyj, Putin und andere an einem Tisch sitzen und überhaupt über etwas sprechen, geschweige denn sich einigen", sagte der ehemalige ukrainische Botschafter in Moskau, Wolodymyr Jeltschenko, der "Ukrajinska Prawda".

"Um es klar zu sagen: Putin wird Selenskyj unter den jetzigen Umständen nicht treffen", schrieb auch die im Exil lebende russische Politologin Tatjana Stanowaja im Netzwerk X. "Er hat mehrfach gesagt, dass ein solches Treffen erst möglich ist, wenn die richtige Grundlage gelegt ist, was in der Praxis bedeutet, dass Selenskyj Russlands Bedingungen für ein Kriegsende akzeptiert."