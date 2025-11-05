Cherson - US-Hollywoodstar Angelina Jolie (50) ist Medienberichten zufolge erneut in die kriegsgeplagte Ukraine gereist. Örtliche Medien veröffentlichten Bilder der Schauspielerin, wie sie zusammen mit Kindern mutmaßlich in einem Bombenschutzkeller im südukrainischen frontnahen Cherson sitzt. Andere Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken kursierten, zeigten die Jolie mit einer Schutzweste einer Hilfsorganisation. Eine offizielle Bestätigung für den Besuch lag allerdings nicht vor.