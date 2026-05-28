Krieg in der Ukraine EU wird vorerst keinen Russland-Gesandten ernennen

Wie realistisch ernsthafte Gespräche mit Russland sind, ist indes fraglich. Russland hatte zuletzt zwar Offenheit für einen Dialog auch mit den Europäern behauptet. Dass es die Angriffe gegen die Ukraine unerbittlich fortsetzt und zuletzt weitere schwere Attacken auf die Hauptstadt Kiew androhte, wird allerdings in Brüssel als klares Zeichen dafür gesehen, dass die Chancen auf einen schnellen Friedensschluss derzeit nicht allzu groß sind.

Die jüngsten schweren Luftangriffe auf Kiew erfolgten am Wochenende nach einer Videoschalte des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Merz, Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer. Im Mittelpunkt stand bei diesem Austausch nach Angaben Selenskyjs die Frage, "wie die Friedensdiplomatie wiederbelebt werden kann und wie Europa dabei eine Rolle spielen kann".